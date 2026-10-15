Spannungsfeld Trainer/Schiri Auf die richtige Kommunikation kommt es an Olaf Paare 15.10.2026, 19:56 Uhr

i Vereinskameraden: Schiedsrichter André Georg (rechts) und Kim-Noah Fuhr, Cheftrainer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Olaf Paare

Was wünschen sich Spieler und Trainer von den Schiedsrichtern? Dieser spannenden Frage sind wir im Rahmen unserer Schiedsrichterserie nachgegangen. Die passenden Gesprächspartner fanden wir bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim.

In unserer Schiedsrichterserie kamen schon einige Unparteiische zu Wort und haben von ihrer Leidenschaft an Pfeife und Fahne berichtet. Doch wie sehen eigentlich Fußballspieler und Trainer die Unparteiischen?Einer, der den Perspektivwechsel bestens beurteilen kann, ist André Georg von der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim.







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