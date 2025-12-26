Sportlicher Leiter hört auf Auch Alexander Thomas verlässt den VfL Rüdesheim Olaf Paare 26.12.2025, 08:44 Uhr

i Steigt beim VfL Rüdesheim aus: Alexander Thomas, der als Sportliche Leiter großen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga hatte. Klaus Castor

Der VfL Rüdesheim steht vor einem Umbruch: Nach Trainer Baris Yakut verlässt nun auch der Sportliche Leiter Alexander Thomas den Verein – und das bereits zum 1. Januar. Sein Nachfolger soll auch auf Trainersuche gehen.

Der VfL Rüdesheim muss den nächsten Rückzug verdauen. Alexander Thomas, Sportlicher Leiter des Fußball-Bezirksligisten, zieht sich zum 1. Januar aus dem operativen Geschäft zurück. Zuvor hatte bereits Trainer Baris Yakut seinen Wechsel zum Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach bekannt gegeben.







