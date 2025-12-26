Auch Alexander Thomas verlässt den VfL Rüdesheim

Der VfL Rüdesheim steht vor einem Umbruch: Nach Trainer Baris Yakut verlässt nun auch der Sportliche Leiter Alexander Thomas den Verein – und das bereits zum 1. Januar. Sein Nachfolger soll auch auf Trainersuche gehen.
Der VfL Rüdesheim muss den nächsten Rückzug verdauen. Alexander Thomas, Sportlicher Leiter des Fußball-Bezirksligisten, zieht sich zum 1. Januar aus dem operativen Geschäft zurück. Zuvor hatte bereits Trainer Baris Yakut seinen Wechsel zum Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach bekannt gegeben.