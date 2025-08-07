Kommt die Frage auf, wer das Rennen in der Fußball-Bezirksliga macht, gibt es nur wenige Experten, die die SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht ganz oben auf dem Zettel stehen haben. Eine Rolle, die der Kirner Trainer Jens Wückert gerne annimmt. „Wir sind clever genug, die Favoritenrolle richtig einzuordnen. Klar machen wir uns selbst etwas Druck, denn wir wollen natürlich oben mitspielen. Man muss aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir kommen aus einer Horrorsaison, da ist jeder Punkt, den wir holen, wertvoll und unverzichtbar. Und letztendlich auch Balsam für die Seele“, sagt der Kirner Coach.

Am Samstag empfängt die SGK den SV Oberhausen zum Kirmesspiel auf dem Loh. „Ein Highlight-Spiel mit Derbycharakter“, freut sich Wückert auf das Duell mit dem Aufsteiger. Während die Kirner ihre erste Begegnung, ein knappes 1:0 gegen den FSV BW Idar-Oberstein, für sich entscheiden konnten, ging der SVO gegen den SC Birkenfeld leer aus. Auf dem Papier hat der Landesliga-Absteiger klar die Nase vorne. „Diese Vorzeichen müssen wir ausblenden und dürfen auf keinen Fall arrogant an die Aufgabe herangehen“, warnt Wückert vor dem SVO und sagt: „Die Punkte gegen den FSV waren ein guter Anfang und keine leichte Sache. Umso wichtiger war es, mit drei Punkten zu starten. Gegen den SV Oberhausen erwartet uns aber an ganz anderes Spiel, in dem wir wieder alles abrufen müssen, um zu bestehen.“

Für die SG Guldenbachtal geht die Reise zum TuS Pfaffen-Schwabenheim, der sein Heimspiel in Bretzenheim auf dem Kunstrasen bestreitet. Beim 0:5 gegen die SG Weinsheim hatte die SGG nur wenig Mitspracherecht. Sollte die Mannschaft von André Böttner auch im zweiten Spiel leer ausgehen, stehen die Vorzeichen auf einer unruhigen Saison, die vom Abstiegskampf geprägt sein wird. Die Pfaffen-Schwabenheimer holten zum Start die maximale Ausbeute und stellten ihren Spielertrainer Beytullah Kurtoglu zufrieden, der dennoch einige Stellschrauben nachzuziehen hat. „Wir machen noch zu einfache Fehler und sind stellenweise zu naiv in unserem Defensivverhalten. Daran müssen wir arbeiten“, sieht der ehemalige Oberligaspieler Verbesserungspotenzial in seiner Mannschaft.

Eine deutliche Leistungssteigerung fordert Alex Thomas, Fußball-Vorsitzender des VfL Rüdesheim, gegenüber dem 0:2 gegen die Spvgg Nahbollenbach. „Da geht noch mehr. Wir haben die nötige Qualität im Kader, um in der Liga bestehen zu können“, hat Thomas vollstes Vertrauen in die Mannschaft. Der VfL bestreitet gegen den SC Idar-Oberstein II sein zweites Heimspiel in Folge. „Das ist eines der spielstärksten Teams der Liga. Wir brauchen uns aber nicht verstecken, sondern müssen an uns glauben und unsere Qualität abrufen“, sagt der Vorsitzende, der nichts gegen den ersten Punktgewinn gegen die favorisierten Schmuckstädter hätte.

Auf die drei Samstag-Partien folgen vier Begegnungen am Sonntag. Über ein Ergebnis freute sich Andy Baumgartner, der Trainer der SG Weinsheim, zum Saisonauftakt besonders. „Das 1:1 zwischen der TSG Planig und dem TuS Winzenheim, sind schon mal zwei Punkte weniger, die die TSG in der Heimtabelle am Ende auf dem Konto haben wird“, schmunzelte der Weinsheimer Coach. Die Palmstein-Elf will ihren 5:0-Auftaktsieg gegen die Guldenbachtaler nun gegen den FSV Idar-Oberstein – ihrem ersten von drei Heimspielen in Folge – vergolden. Derweil fordert die TSG Planig die Spvgg Nahbollenbach auf Klopp heraus. Dabei sollte die TSG unter Trainer Christoph Schenk schnellstmöglich ihre Auswärtsschwäche aus der abgelaufenen Saison beiseiteschieben, um nicht gleich zu Beginn die Konkurrenz davonziehen zu lassen.

In seinem ersten Heimspiel nach der A-Klassen-Meisterschaft empfängt der TuS Winzenheim den TSV Bockenau. Dabei muss sich der TuS keineswegs verstecken, so stellte der Aufsteiger mit einem Remis im Stadtduell bei der TSG Planig seine Ligatauglichkeit unter Beweis. Beim TSV Bockenau droht dagegen ein Fehlstart. Nach der knappen Niederlage gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim droht womöglich auf dem Winzenheimer Kunstrasen die nächste Niederlage. Ebenfalls punktlos und mit jeweils einer 1:2-Niederlage starteten die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und der TuS Mörschied in die Saison. Beide Mannschaften treffen nun in Fürfeld in einem Spiel auf Augenhöhe aufeinander. Bereits am Freitag läuten der SC Birkenfeld und die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim im Birkenfelder Stadion am Berg den zweiten Spieltag ein. Kim Fuhr, der Trainer der SGM, lobte nach dem 2:1-Last-minute-Sieg zum Auftakt die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft. Eine Qualität, die sein Kollektiv erneut abrufen muss, um beim erfahrenen SCB zu bestehen.