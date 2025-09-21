Gewinnbringende Diagonalbälle in Weinsheim, ein Schlagabtausch in Winzenheim, eine Krise in Pfaffen-Schwabenheim und ein angefressener Trainer in Bockenau – in der Fußball-Bezirksliga wird es nicht langweilig.
Das Kerbe-Wochenende 2025 dürfte die SG Weinsheim in guter Erinnerung behalten. Der Fußball-Bezirksligist gewann nicht nur deutlich gegen Mitkonkurrent SC Idar II, die beiden bisher punktgleichen Teams SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und TSG Planig ließen auch Punkte liegen, sodass die Weinsheimer das Klassement nun alleine anführen.