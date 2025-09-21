SG Weinsheim alleine vorne Andy Halili bewirbt sich für das Tor des Monats Florian Unckrich 21.09.2025, 21:01 Uhr

i Schussgewaltig: Der TuS Winzenheim (weiße Trikots) glänzt mit sechs Treffern gegen den VfL Rüdesheim, der trotz des Regens ebenfalls in Torlaune war. Klaus Castor

Gewinnbringende Diagonalbälle in Weinsheim, ein Schlagabtausch in Winzenheim, eine Krise in Pfaffen-Schwabenheim und ein angefressener Trainer in Bockenau – in der Fußball-Bezirksliga wird es nicht langweilig.

Das Kerbe-Wochenende 2025 dürfte die SG Weinsheim in guter Erinnerung behalten. Der Fußball-Bezirksligist gewann nicht nur deutlich gegen Mitkonkurrent SC Idar II, die beiden bisher punktgleichen Teams SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und TSG Planig ließen auch Punkte liegen, sodass die Weinsheimer das Klassement nun alleine anführen.







Artikel teilen

Artikel teilen