Beim Gastspiel beim SC Idar II Andy Forster überlegt an einem Auftritt als Feldspieler Sascha Nicolay 28.11.2025, 14:39 Uhr

i Andy Forster reicht die Kugel Schiedsrichter Veton Cori. Am Sonntag gastiert der Spielertrainer und Torwart it seiner Spvgg Nahbollenbach beim SC Idar-Oberstein II. Oder wird er bei seinem Ex-Verein womöglich sogar als Feldspieler auflaufen? Michael Greber

Wie groß in Nahbollenbach die Personalnot ist, lässt sich daran ablesen, dass Trainer Andy Forster, bekanntlich ein Klasse-Keeper, einen Einsatz als Feldspieler in Betracht zieht – und das an seiner alten Wirkungsstätte im Haag.

Zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle stehen am Sonntag im Mittelpunkt des letzten kompletten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga. Dabei empfängt der SC Idar-Oberstein II die Spvgg Nahbollenbach, während auf dem Kunstrasen am Umweltcampus in Neubrücke der TuS Mörschied seine Visitenkarte beim SC Birkenfeld abgibt.







