Andy Forster überlegt an einem Auftritt als Feldspieler

Wie groß in Nahbollenbach die Personalnot ist, lässt sich daran ablesen, dass Trainer Andy Forster, bekanntlich ein Klasse-Keeper, einen Einsatz als Feldspieler in Betracht zieht – und das an seiner alten Wirkungsstätte im Haag.
Zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle stehen am Sonntag im Mittelpunkt des letzten kompletten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga. Dabei empfängt der SC Idar-Oberstein II die Spvgg Nahbollenbach, während auf dem Kunstrasen am Umweltcampus in Neubrücke der TuS Mörschied seine Visitenkarte beim SC Birkenfeld abgibt.