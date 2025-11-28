Beim Gastspiel beim SC Idar II
Andy Forster überlegt an einem Auftritt als Feldspieler
Andy Forster reicht die Kugel Schiedsrichter Veton Cori. Am Sonntag gastiert der Spielertrainer und Torwart it seiner Spvgg Nahbollenbach beim SC Idar-Oberstein II. Oder wird er bei seinem Ex-Verein womöglich sogar als Feldspieler auflaufen?
Michael Greber

Wie groß in Nahbollenbach die Personalnot ist, lässt sich daran ablesen, dass Trainer Andy Forster, bekanntlich ein Klasse-Keeper, einen Einsatz als Feldspieler in Betracht zieht – und das an seiner alten Wirkungsstätte im Haag. 

Lesezeit 4 Minuten
Zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle stehen am Sonntag im Mittelpunkt des letzten kompletten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga. Dabei empfängt der SC Idar-Oberstein II die Spvgg Nahbollenbach, während auf dem Kunstrasen am Umweltcampus in Neubrücke der TuS Mörschied seine Visitenkarte beim SC Birkenfeld abgibt.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport