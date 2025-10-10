SC Idar II kann profitieren Andy Forster ist zurück im Kasten 10.10.2025, 12:55 Uhr

i Den "ruhigen" Platz an der Trainerbank tauscht Andy Forster mit dem Platz im Kasten. Der Spielertrainer der Spvgg Nahbollenbach ist auf seiner Kernposition gefordert. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Während der SC Idar-Oberstein II davon profitieren kann, dass gleich drei Spitzenspiele in der Bezirksliga auf dem Plan stehen, haben die anderen Teams aus dem Kreis Birkenfeld einen gewissen Druck. Das Abstiegsgespenst rasselt mit der Kette.

Zur Spitze der Fußball-Bezirksliga Nahe gehört aus dem Fußballkreis Birkenfeld nach einem Drittel der Saison nur die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein. Doch Trainer Michael Rodenbusch und seine Jungs müssen am Sonntag zum zweiten Mal in Folge mit einem Heimsieg eine Auswärtspleite korrigieren, um auf Kurs zu bleiben.







