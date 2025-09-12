Der 7. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nahe steht vor der Tür – und mit ihm eine Konstellation, die in Sachen Spannung kaum zu überbieten ist. Gleich fünf Teams thronen punktgleich mit jeweils 13 Zählern an der Tabellenspitze, die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, die SG Weinsheim, der TuS Winzenheim, die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und die TSG Planig.

Doch auch das Verfolgerfeld ist in Lauerstellung: Der SC Idar-Oberstein II (12 Punkte), die SG Guldenbachtal und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (jeweils 10) sind nur einen Wimpernschlag entfernt. In dieser engen Liga kann aktuell jede Partie über Vorteil oder Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze entscheiden. Während sich oben ein regelrechter Fünfkampf entwickelt hat, droht im Tabellenkeller der Anschluss zu entgleiten. Der SV Oberhausen (0 Punkte), der VfL Rüdesheim und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (jeweils 2 Zähler) kämpfen derzeit vor allem gegen den Trend.

Spvgg Nahbollenbach - SG Weinsheim (Sonntag, 15.15 Uhr). Für die Spielvereinigung verlief der Saisonstart bislang holprig. Lediglich zwei Siege aus sechs Spielen stehen zu Buche. Trainer Andy Forster sieht dennoch einen positiven Ansatz, mahnt aber: „Wir haben alle Mannschaften der Top Fünf bereits gespielt. Außer im Spiel gegen die SG Fürfeld haben wir immer eine gute Figur abgegeben, aber es ist jetzt an der Zeit, auch mal einen Big Point einzufahren.“ Gegen das offensivstarke und von Ex-SC-Trainer Andy Baumgartner gecoachte Team aus Weinsheim setzt Forster auf eine klare Strategie: Kompakte Defensive, schnelles Umschalten. „In den Begegnungen der letzten Saison war die SG Weinsheim zwar oft am Ball, aber wir haben es geschafft, ihnen wenig Räume zu geben. Genau da setzen wir an. Wir lassen sie kommen und versuchen, über Umschaltmomente zuzuschlagen“, erklärt Forster, betont aber: „Das heißt nicht, dass wir uns hinten einmauern werden.“ Die Nahbollenbacher sind spielerisch gut unterwegs, doch das muss sich auch auf der Anzeigetafel zeigen. „Es bringt uns nichts, wenn wir jedes Mal hören, dass wir gut gespielt haben. Wir brauchen Ergebnisse, keine Komplimente“, sagt Forster.

SC Idar-Oberstein II - SG Kirn/Kirn-Sulzbach (Sonntag, 15.30 Uhr). Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer in Idar-Oberstein im Haag: Die Zweitvertretung des SC Idar-Oberstein empfängt mit der SG Kirn/Kirn-Sulzbach einen direkten Konkurrenten aus dem erweiterten Verfolgerfeld. Nur ein Punkt trennt beide Teams. SG-Coach Jens Wückert fiebert der Partie entgegen: „Ich freue mich riesig auf das Spiel gegen Idar. Endlich mal ein Gegner, der Fußball spielen will. Dieses Prädikat konnte ich bislang keiner anderen Mannschaft, auf die wir getroffen sind, zuschreiben.“ Doch der SC Idar II, der nach zwei Niederlagen in Folge am vergangenen Wochenende in Birkenfeld wieder in die Siegspur zurückfand, bleibt unberechenbar: „Man weiß nie, wer aus der Oberligatruppe aushilft“, erklärt Wückert.

Spannend in diesem Zusammenhang ist die Ankündigung von SC-Cheftrainer Tomasz Kakala, dass einige Akteure, die bisher zum Oberligakader zählten, nun vorerst fest im Bezirksliga-Team eingeordnet werden sollen. Welche Spieler das sein werden, ist noch offen. „Spieler von oben sind so eine Sache. Das kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein“, sagt Wückert, betont aber: „Die Qualität ist definitiv bei allen Spielern da.“ Landesliga-Absteiger Kirn hat beim SC II, der die Landesliga im Visier hat, einen klaren Plan. Wückert erklärt: „Wir wollen mutig auftreten und am Ende sehen, was dabei herauskommt. Ich hoffe auf ein Spiel, das nach Toren schreit.“ Für Kirner Treffer könnte natürlich auch ein Ex-Idarer sorgen. Maximilian Kuhn kehrt in den Haag zurück, nachdem er von dort als Spielertrainer zur Spvgg Hochwald gewechselt war, ehe er sich nun der SG Kirn anschloss.

TSG Planig - FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (Sonntag, 15.15 Uhr). Wiedergutmachung ist das Stichwort bei der TSG Planig. Nach fünf ungeschlagenen Spielen setzte es zuletzt eine 0:6-Klatsche gegen Tabellenführer Fürfeld. Gegen den vorletzten FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein soll nun wieder ein Sieg her, vor allem auf heimischem Kunstrasen, wo die TSG traditionell stark auftritt. FSV-Trainer Dirk Reidenbach erwartet eine schwierige Partie, zieht aber Zuversicht aus der letzten Vorstellung seiner Mannschaft: „Planig ist qualitativ eine herausragende Mannschaft, das wird eine sehr schwere Herausforderung, aber meine Jungs haben gegen Guldenbachtal gezeigt, was möglich ist. Ich bin überzeugt, dass wir mit der richtigen Einstellung auch in Planig etwas mitnehmen können.“ Taktisch ist die Marschroute klar: „Wir wissen, dass wir wenig Ballbesitz haben werden und tief verteidigen müssen. Aber wenn wir unsere wenigen Möglichkeiten sauber ausspielen, können wir gefährlich werden“, erklärt Reidenbach, der natürlich hofft, dass ein Einzelkönner wie Ibrahim El-Saleh einen ähnlichen Sahnetag erwischt wie am vergangenen Wochenende, als er für alle drei Obersteiner Tore verantwortlich zeichnete.

TuS Mörschied - TuS Winzenheim (Sonntag, 15.15 Uhr). Der TuS Mörschied hat sich nach schwierigem Start – freilich gegen Top-Gegner – zuletzt tabellarisch gefangen und trifft nun auf den noch ungeschlagenen Aufsteiger TuS Winzenheim. Spielertrainer Florian Galle warnt vor Euphorie, sieht aber einen klaren Aufwärtstrend: „Von einem Durchbruch würde ich noch nicht sprechen, aber es waren natürliche wichtige Punkte, die wir zuletzt eingefahren haben. Wir haben diese Saison fast immer gut gespielt, es aber oftmals verpasst uns zu belohnen.“ Mit Blick auf den Gegner sagt Galle: „Ich erwarte einen technisch starken Gegner, der auch über die Mentalität kommt. Wir sind aber selbstbewusst genug, um daheim gegen einen starken Aufsteiger dreifach punkten zu wollen..“

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein - SC Birkenfeld (Samstag, 19 Uhr, in Fürfeld). Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein hat mit dem 6:0 gegen Planig nicht nur die Tabellenführung übernommen, sondern auch ihre Offensivpower eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 19 Tore in sechs Spielen ist Ligabestwert. Zu Gast ist der SC Birkenfeld, der nach gutem Saisonstart zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste. Trainer Pascal Geibel sieht dabei vor allem ein Problem im Strafraum: „Uns fehlt im Moment die Gier vor dem Tor. Genau das hat uns in den letzten beiden Spielen Punkte gekostet.“ Gegen das aktuell scheinbar stärkste Team der Liga wird der SC Birkenfeld nicht nur defensiv gefordert sein, sondern vor allem im Abschluss konsequenter auftreten müssen.