Der Trainer der Spvgg Nahbollenbach freut sich nicht uneingeschränkt über den Rückzug der TSG Planig und den damit verbundenen Verschiebungen im Tabellenkeller. Andy Forster befürchtet, dass sein Team nun zu sorglos sein könnte.
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Der angekündigte Rückzug der TSG Planig hat den Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga komplett verändert. Alle Mannschaften im Keller haben – nachdem nun Planig als erster Absteiger feststeht – neue Hoffnung geschöpft oder zusätzliche Motivation getankt.