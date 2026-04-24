Abstiegskampf neu entrannt Andy Forster betrachtet Planigs Rückzug eher sorgenvoll Sascha Nicolay 24.04.2026, 14:35 Uhr

i Der Trainer der Spvgg Nahbollenbach, Andy Forster, betrachtet die Lage seiner Mannschaft im Abstiegskampf als unverändert prekär und hofft auf die richtige Reaktion seiner Spieler bei der SG Guldenbachtal. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Trainer der Spvgg Nahbollenbach freut sich nicht uneingeschränkt über den Rückzug der TSG Planig und den damit verbundenen Verschiebungen im Tabellenkeller. Andy Forster befürchtet, dass sein Team nun zu sorglos sein könnte.

Der angekündigte Rückzug der TSG Planig hat den Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga komplett verändert. Alle Mannschaften im Keller haben – nachdem nun Planig als erster Absteiger feststeht – neue Hoffnung geschöpft oder zusätzliche Motivation getankt.







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