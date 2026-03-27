Zweiter gegen Erster im Haag Andy Baumgartner ist im Gipfel beim SC Idar II gesperrt Sascha Nicolay 27.03.2026, 13:48 Uhr

i Nach dem Sieg bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach wollen Henri Schneider (rechts) und Elias Hahn (hinten) mit ihrem SC Idar-Oberstein II auch das Gipfeltreffen mit der SG Weinsheim gewinnen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auf drei Punkte kann der SC Idar-Oberstein II seinen Rückstand auf die SG Weinsheim verkürzen, wenn er am Sonntag gegen den Spitzenreiter gewinnt. Seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen möchte derweil der FSV Blau-Weiß in Oberhausen.

Im Haag geht es am Sonntag um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga: Der SC Idar-Oberstein II empfängt als Tabellenzweiter mit sechs Punkten Rückstand Spitzenreiter SG Weinsheim, die bekanntlich von SC-Ex-Coach Andy Baumgartner trainiert wird, zum Gipfeltreffen.







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