Auf drei Punkte kann der SC Idar-Oberstein II seinen Rückstand auf die SG Weinsheim verkürzen, wenn er am Sonntag gegen den Spitzenreiter gewinnt. Seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen möchte derweil der FSV Blau-Weiß in Oberhausen.
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Im Haag geht es am Sonntag um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga: Der SC Idar-Oberstein II empfängt als Tabellenzweiter mit sechs Punkten Rückstand Spitzenreiter SG Weinsheim, die bekanntlich von SC-Ex-Coach Andy Baumgartner trainiert wird, zum Gipfeltreffen.