Derby in Oberhausen André Müller empfängt ehemalige Wegbegleiter Olaf Paare 04.12.2025, 11:37 Uhr

i Der TSV Hargesheim (rote Trikots) ist zum Jahresabschluss in der A-Klasse Bad Kreuznach noch einmal gefordert. Edgar Daudistel

Von der Bezirksliga bis in die B-Klasse soll am Wochenende noch einmal gespielt werden. Allerdings stehen nur vereinzelte Nachholpartien an.

Von einem Derby zum nächsten: Das Fußball-Jahr 2025 endet für die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Bezirksliga turbulent. Nach dem 2:2 gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim geht es nun zum SV Oberhausen.Spielten die Kirner in der Vorwoche gegen ein punktgleiches Team und damit gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe, übernehmen sie nun die Favoritenrolle, schließlich sind die Oberhausener Tabellenletzter.







