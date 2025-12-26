Interne Lösung bis Sommer André Böttner hört sofort als Trainer in Guldental auf Olaf Paare 26.12.2025, 09:49 Uhr

i Der Mann für alle Fälle bei der SG Guldenbachtal: Luca Czarnecki (links) ist Spieler, Sportlicher Leiter und nun auch Trainer des Bezirksligisten. Edgar Daudistel

Das Trainerbeben im Kreis Bad Kreuznach geht weiter: André Böttner beendet sein Engagement bei der SG Guldenbachtal mit sofortiger Wirkung – der Verein hat sich bis Sommer für eine interne Lösung entschieden.

Die SG Guldenbachtal und Trainer André Böttner gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der bisherige Chefcoach hatte das Gespräch mit der Vereinsführung gesucht und um eine Auflösung des Vertrags gebeten. Dem kam der Verein nach.„Wir haben noch einmal gesprochen, aber André hat die Überzeugung gefehlt, und dann bringt es nichts, mit einem Trainer weiterzumachen, der nicht von der Aufgabe überzeugt ist“, sagt Luca Czarnecki, Spieler und ...







