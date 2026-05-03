Zweimal Rot beim 4:4-Remis 250 Zuschauer sehen „auf Klopp“ vogelwildes Kellerderby Sascha Nicolay 03.05.2026, 20:02 Uhr

i Der 3:3-Ausgleich für die Spvgg Nahbollenbach. Marius Kraft bezwingt nach einer Ecke Blau-Weiss-Torhüter Bengt Nicolay per Kopf. Am Ende trennten sich beide Teams im Derby 4:4. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Acht Tore, zwei Rote Karten, zwei Zeitstrafen und ein verrücker Spielverlauf. Die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein lieferten sich ein leidenschaftliches gegen den Abstieg in der Bezirksliga.

Beide Trainer gebrauchten den gleichen Begriff, um den Schlagabtausch im Bezirksliga-Derby zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zu erklären. „Vogelwild“ sei das Duell gewesen, sagten sowohl Nahbollenbachs Coach Andy Forster als auch Dirk Reidenbach, der Übungsleiter der Blau-Weissen.







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