Acht Tore, zwei Rote Karten, zwei Zeitstrafen und ein verrücker Spielverlauf. Die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein lieferten sich ein leidenschaftliches gegen den Abstieg in der Bezirksliga.
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Beide Trainer gebrauchten den gleichen Begriff, um den Schlagabtausch im Bezirksliga-Derby zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zu erklären. „Vogelwild“ sei das Duell gewesen, sagten sowohl Nahbollenbachs Coach Andy Forster als auch Dirk Reidenbach, der Übungsleiter der Blau-Weissen.