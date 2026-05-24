Nahbollenbachs flüssige Prämie 100 Liter Bier machen den Blau-Weiss-Coach wütend Sascha Nicolay 24.05.2026, 20:14 Uhr

i Dirk Reidenbach (in dunkelblau) grinst Tobias Schleich hinterher, der gerade den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zum Sieg geegen den SC Birkenfeld geschossen hat. Michael Greber

Mit einem Gerstensaft-Doping versuchte die Spvgg Nahbollenbach, den SC Birkenfeld anzustacheln, beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zu gewinnen. Dirk Reidenbach fand das gar nicht lustig und wurde deutlich.

Kurz nach dem Schlusspfiff auf dem Volkesberg, mit dem der Klassenverbleib für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein in der Bezirksliga perfekt war, wurde Dirk Reidenbach emotional. Sogar ein paar Tränen flossen beim FSV-Trainer vor Freude über das 2:1 gegen den SC Birkenfeld und die damit verbundene Rettung.







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