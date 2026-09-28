Pokalknaller in Schmittweiler Besonderes Duell für die Rech-Brüder und Marco Reich Olaf Paare 28.09.2026, 19:00 Uhr

i In seinem letzten Spiel für den FC Schmittweiler feierte Christian Rech (mit Kapitänsbinde) in Mehlingen den Klassenverbleib. Nun trifft er mit dem SC Idar im Verbandspokal auf seinen Ex-Klub. Klaus Castor

Das kleine Schmittweiler wird am Mittwochabend einmal mehr einen großen Auflauf erleben. Das Verbandspokal-Achtelfinale gegen den SC Idar-Oberstein zieht viele in seinen Bann, unter anderem einen Ex-Nationalspieler.

Ein Achtelfinale im Fußball-Verbandspokal erreicht ein Landesligist nicht jedes Jahr. Und wenn dem Landesligisten dann noch ein Leuchtturmklub aus der Region zugelost wird, dann ist der berühmte Sechser im Lotto nicht weit. Die Rede ist vom FC Schmittweiler-Callbach, der am Mittwoch um 19.







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