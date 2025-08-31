Die Ü40-Fußballer des TSV Langenlonsheim/Laubenheim haben in Rüdesheim die Kreismeisterschaft auf dem Kleinfeld gewonnen.

„Im TSV hatte die stärkste Mannschaft die Nase vorn“, lobte Werner Ehle, der Ü-Fußball-Beauftragte des Kreises. In einem fairen Turnier verwiesen die Langenlonsheimer den TuS Bosenheim, den TuS Pfaffen-Schwabenheim und den gastgebenden VfL Rüdesheim auf die Plätze. Durch die kurzfristigen Absagen der SG Guldental und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim musste der Turnierplan komplett umgeschrieben werden. „Aber dies war dank der Hilfe der Teams kein Problem. Wir haben dann eine Vor- und Rückrunde mit Partien über jeweils zwölf Minuten gespielt“, erklärte Ehle. Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim blieb in seinen sechs Duellen ungeschlagen und gab lediglich in seinem ersten Spiel gegen den VfL Rüdesheim und in seiner letzten Partie gegen den TuS Bosenheim mit je einem 0:0 Punkte ab. Im gesamten Turnier stand beim TSV die Null – das war die halbe Miete.