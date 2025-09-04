Beim Auftritt der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals erinnerte nichts mehr an die enttäuschende Landesliga-Saison. Absolut bemerkenswert, wie sich der Bezirksligist gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Gast verkaufte und gegen die Niederlage stemmte. Verbandsligist TuS Marienborn zog am Ende mit einem 2:1 (1:1) ins Achtelfinale ein.

„Kompliment an mein Team. Das war ein starker Auftritt, vor dem ich den Hut ziehe. Trotzdem haben wir verloren und sind ausgeschieden“, bilanzierte SGK-Trainer Jens Wückert mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Eine gute Stunde verlief das Duell wie erwartet. Die Marienborner hatten viel Ballbesitz, der ehemalige Binger Toni Serratore dirigierte das Spiel. Viele Chancen sprangen aber nicht heraus, weil die Defensive der Kirner gut stand, glänzend organisiert von Nick Nikodemus, auch Achille Ebongue ließ keinen Zweikampf aus. So gelang dem Gast nur das 1:0 durch Luka Baljak (17.). Mit einem genialen Konter, super eingeleitet von Robin Jelacic und erstklassig abgeschlossen von Felix Schuff, glichen die Gastgeber aus (44.).

Abseits gewunken, Treffer zählt trotzdem

Die Brust der Kirner wurde breiter und breiter. Äußerst unglücklich fiel das 1:2 (60.). Der unsicher wirkende Assistent zeigte Abseits an, trotzdem lief das Spiel weiter, da die Kirner den Ball kontrolliert gespielt haben sollen – allerdings in einer unübersichtlichen Situation, aus der Baljak heraus erneut traf.

Was dann passierte, verblüffte. Die Kirner legten den Schalter von Defensivfußball auf Offensive um, drückten die Gäste auch dank schwungvoller Wechsel in der Schlussphase vor den eigenen Kasten und erspielten sich eine Standardserie. Die Marienborner zitterten sich dem Schlusspfiff entgegen. Ein Kompliment für die SGK, auch wenn es nicht zum Weiterkommen reichte.

SG Kirn: Schäfer – Ellgass, N. Nikodemus, Ebongue, Rusch – Gündesli, Schönheim (46. Dieges) – Waffo (22. Pascher), Ro. Jelacic (70. Aysel), Monteiro (46. B. Nikodemus) – Schuff (70. Kuhn).