Plus Winterbach

Zweiter Sieg in Folge: Hargesheimer Verantwortliche leben Fair Play vor

i Ausgezeichnet: Volksbank-Regionaldirektor Axel May (Zehnter von rechts), Fußball-Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky (vordere Reihe, links daneben) und sein Kreisvorstand ehrten die fairsten Fußballteams der Region. Foto: Klaus Castor

Das ist ein Double der besonderen Art: Zum zweiten Mal in Folge gewann der TSV Hargesheim II in seiner Wertungsklasse den Fair-Play-Preis der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück. Und in diesem Jahr garnierten die Hargesheimer Fußballer den Triumph zusätzlich noch mit der sportlichen Meisterschaft.