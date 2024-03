Plus Kreis Bad Kreuznach

Zweite der SG Hüffelsheim hat das Hinspiel nicht vergessen: Auf müdes 0:0 soll Dreier folgen

Von Florian Unckrich

Lesezeit: 3 Minuten

Mit einer Woche Verspätung startet die SG Hüffelsheim II in die Restrunde der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. „Wir waren am spielfreien Wochenende aber nicht untätig und haben unter Wettkampfbedingungen einen finalen, sehr guten Test gegen Bavaria Ebernburg absolviert“, teilt SGH-Trainer David Holste mit, dessen Mannschaft für das Aufeinandertreffen am Sonntag um 15 Uhr in Hüffelsheim mit der SG Guldenbachtal II bereit ist.