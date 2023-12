Zurück an der Tabellenspitze: Die nächste klare Ansage des TuS Winzenheim

Der TuS Winzenheim ist zurück an der Spitze der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Mit einem überraschend deutlichen 7:0 über den personell gebeutelten VfL Sponheim zogen die Winzenheimer am bisherigen Spitzenreiter SG Hochstetten/Nußbaum, der spielfrei war, vorbei. Von den sechs angesetzten Partien fiel nur eine aufgrund der Platzverhältnisse aus. Das Spiel zwischen der SG Disibodenberg und den Kreuznacher Kickers soll am 18. Februar nachgeholt werden.