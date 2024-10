Plus

Weiersbachs Trainer Blinn sagt: „Die B-Klasse ist die geilste Klasse“ – Zwei Gipfeltreffen am Sonntag

i Maximilian Kuhn möchte seine Spvgg Hochwald zum Sieg im Spitzenspiel bei der SG Perlbachtal führen. Foto: Joachim Hähn

Region Nahe Spitzenspiele prägen die beiden Staffeln in der B-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. In beiden Fällen empfängt am Sonntag der aktuelle Tabellenführer den Dritten des Klassements. Die SG Perlbachtal hat es in Staffel 1 mit der Spvgg Hochwald zu tun, während der SV Weiersbach bei der SG Unnertal zu Gast ist.