Plus Kreis Birkenfeld

Vitali Schadt feiert sein Comeback: Druck auf dem Kessel bei der Partie der SG Rhaunen gegen den SV Göttschied

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Eigentlich war davon auszugehen, dass das Duell zwischen der SG Rhaunen/Bundenbach und dem SV Göttschied in der B-Klasse Birkenfeld 1 am Samstag (17.30 Uhr) ein Spitzenspiel sein würde, doch beide Mannschaften sind an den ersten beiden Spieltagen nicht so recht aus den Startblöcken gekommen. Es ist also Dampf auf dem Kessel in Bundenbach.