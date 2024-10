Plus Region Nahe Unglaubliche Nachspielzeit bei der SG Kirn II – SG Bergen jubelt – SG Rhaunen jetzt Tabellenführer Von Malin Franke i Der SV Göttschied (gelbe Trikots) hat endlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Oberhausen II gab es einen 4:2-Heimerfolg. Foto: Michael Greber In der Fußball-B-Klase Birkenfeld 1 hat die SG Rhaunen/Bundenbach an der Tabellenspitze mit der diesmal spielfreien SG Perlbachtal gleichgezogen. Erleichterung dürfte auch beim SV Göttschied herrschen. Gegen den SV Oberhausen gelang der erste Sieg der Saison. Lesezeit: 2 Minuten

Wegen des nach der Runde irrelevanten Torverhältnisses hat die SG Rhaunen/Bundenbach sogar die Tabellenführung übernommen. Spektakulär ging es in Kirn zu, wo die SG Bergen/Berschweiler in der Nachspielzeit aus einem 4:5-Rückstand bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II einen 6:5-Sieg zauberte. SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II - SG Bergen/Berschweiler 5:6 (1:2). Was ...