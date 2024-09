Plus Kreis Bad Kreuznach

Ungewöhnliche Konstellation: Quartett pflügt mit weißer Weste durch die Liga

Von Florian Unckrich

i Auch von einem langen Bein lässt sich der Fürfelder (schwarzes Trikot) nicht stoppen. Doch die SG verlor ihr Kerbespiel trotzdem. Der FC Bavaria Ebernburg setzte sich mit 5:0 durch. Foto: Klaus Castor

Solch eine Bilanz ist extrem ungewöhnlich: Noch immer gibt es in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 vier Mannschaften, die alle ihre Spiele gewonnen haben. Der FC Ebernburg, der FSV Rehborn, die SG Nordpfalz und die SG Hochstetten/ Nußbaum landeten erneut Dreier. Erst am 29. September kommt es zu einem direkten Duell zwischen zwei der Teams. So lange könnte sich die Serie also ausweiten.