Überraschung: SG Hochstetten rutscht auch in Ebernburg aus

Marcel Becking (59.) und Sascha Praß (76.) brachten die Gäste in Führung. Mehmet Can Karaer (77.) und Ulrich Ackermann (85., 89.) ließen die Ebernburger jubeln. Die Spitzengruppe der Staffel 1 rückt immer näher zusammen. Die SG Hüffelsheim II gewann ihr Nachholspiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach II mit 10:1. Zur Pause deutete sich bereits ein Debakel für die Gäste an, lagen sie doch schon mit 1:9 zurück. Nach dem Seitenwechsel fiel aber nur noch ein Treffer durch David Stankiewicz. Zuvor waren die Hüffelsheimer Landesliga-Spieler Fabian Stelzel (1., 4., 32., 40.), Mostafa El-Haiwan (9., 23., 45.), Paolo Walther (20.) und Tobias Brodhäcker (31.) erfolgreich gewesen. Das FC-Ehrentor erzielte Kevin Maurer in Minute sechs. olp