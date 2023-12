Plus Kreis Bad Kreuznach TuS Winzenheim: Ständige Pausen stören den Spielrhythmus Das Bäumchenwechseldich-Spielchen an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 geht munter weiter. Von Florian Unckrich

Die SG Hochstetten/Nußbaum profitierte nach dem 3:0 gegen die SG Volxheim/Badenheim/Bosenheim vom Ausfall der Partie des TuS Winzenheim und krallte sich den Platz an der Sonne. Am Sonntag um 14.30 Uhr hat es der TuS unter der Regie von Trainer Ercan Ürün aber in der eigenen Hand, sich im Topspiel ...