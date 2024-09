Plus Region Nahe

TuS Tiefenstein: Eine Herzenssache für Thomas Wiedemann, der erstmals als Trainer tätig ist

Von Björn Peters

i In dieser Situation wird der Weierbacher (grünes Trikot) vom Birkenfelder Torwart gestoppt, am Ende siegte der VfL aber 8:0. Gelingt gegen die SG Berglangenbach erneut ein Torfestival? Foto: Stefan Ding

Insgesamt sieben Mannschaften gehen noch ungeschlagen in den sechsten Spieltag der beiden Staffeln der Fußball-B-Klasse Birkenfeld – und wollen sicherlich auch dieses Wochenende mit weißer Weste überstehen. In Staffel eins trifft das auf die SG Perlbachtal (15 Punkte aus fünf Spielen), die SG Rhaunen/Bundenbach (10 Punkte aus fünf Spielen), die Spvgg Hochwald (9 Punkte aus drei Spielen), den FC Hennweiler (8 Punkte aus vier Spielen) und die Spvgg Teufelsfels (6 Punkte aus vier Spielen) zu. In Staffel zwei sind der SV Weiersbach (15 Punkte aus fünf Spielen), die SG Niederhambach/ Schwollen (12 Punkte aus vier Spielen) und die SG Unnertal (10 Punkte aus vier Spielen) noch ohne Niederlage unterwegs.