Plus Kreis Birkenfeld

TuS Hintertiefenbach verzichtet auf die B-Klasse: Staffel 1 im Kreis Birkenfeld spielt nur mit 13 Mannschaften

i Tim Förster (vorne) ist vom TuS Hintertiefenbach zurück zum FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gewechselt und hat ein Beben ausgelöst. Foto: Hähn

Der TuS Hintertiefenbach wird in der neuen Fußball-Saison doch nicht in der B-Klasse mitmischen, sondern hat sich dazu entschieden, in der C-Klasse zu starten. Der Beschluss hat zur Folge, dass die B-Klasse-Staffel 1 nur eine Stärke von 13 Mannschaften hat.