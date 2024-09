Plus Kreis Bad Kreuznach

TSV Hargesheim II in Waldlaubersheim: Schmidt erwartet „Hitze im Spiel“

Von Florian Unckrich

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 nimmt der Vorjahresmeister TSV Hargesheim II so langsam Fahrt auf. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt konnte die Mannschaft von Spielertrainer Robin Schmidt in den darauffolgenden drei Begegnungen jeweils die maximale Ausbeute einfahren.