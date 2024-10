Plus Kreis Bad Kreuznach

Trotz letztem Tabellenplatz: Soonwald-Zweite sieht sich nicht als Laufkundschaft

Von Florian Unckrich

i Shakehands: Vor ihrem 1:1 klatschten sich der Rehborner Kapitän Adrian Benz (rotes Trikot) und der Schmittweilerer Spielführer Luka Schiffler vor den Augen von Schiedsrichter Christoph Unckrich ab. Am Sonntag warten erneut interessante Aufgaben auf beide Teams. Foto: Michael Ottenbreit

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 spielt der FC Schmittweiler-Callbach II eine solide Runde. Der Sechste der Liga schlüpft am Sonntag gegen den TuS Waldböckelheim II in die Favoritenrolle.