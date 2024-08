Plus Kreis Bad Kreuznach Trotz Dreier der SG Nordpfalz: Jost vermisst Dynamik Von Florian Tuschner i Handarbeit: Der Reiffelbacher Marcel Lamb packt im Zweikampf mit einem Martinsteiner zu und drückt seinen Gegenspieler zur Seite. Am Ende trennten sich beide schiedlich-friedlich 1:1. Foto: Michael Ottenbreit Während der FSV Rehborn und die SG Nordpfalz ihren zweiten Dreier im zweiten Spiel verbuchten, gab die SG Disibodenberg erstmals Punkte ab. Das Team aus Odernheim und Staudernheim führt die Tabelle der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 aber weiter an. Lesezeit: 2 Minuten

FC Schmittweiler-Callbach II - SG Disibodenberg 3:3 (1:2). „Die ersten 30 Minuten war die SG Disibodenberg die bessere Mannschaft“, berichtete FCS-Trainer Torben Kemmries und fügte an: „Danach haben wir endlich zu unserem Spiel gefunden. Leider haben wir unsere vielen sehr guten Chancen nicht in eine deutlichere Führung ummünzen können. Am ...