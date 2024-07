Plus Berschweiler, Hettenrodt Trainerfrage bei der SG Unnertal und beim TV Hettenrodt geklärt: Enrico Willrich und ein Trio coachen Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Die SG Unnertal geht mit einem neuen Spielertrainer in die B-Klasse-Saison. Derweil hat sich der TV Hettenrodt entschieden, seinen Neustart mit einem Trainertrio in Angriff zu nehmen. Lesezeit: 1 Minute

Enrico Willrich wird die SG Unnertal in der bevorstehenden Runde als Spielertrainer führen. Der 30-Jährige, der mit dem VfR Baumholder als Innenverteidiger einst in die Verbandsliga aufgestiegen ist, übernimmt das Amt von Marcel Becker. Willrich, der in der Saison 2018/19 ein Oberligaspiel für den SC Idar-Oberstein bestritten hat, spielt seit ...