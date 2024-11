Plus Kreis Bad Kreuznach

Trainer hatte vor der Saison Bedenken, doch es läuft bei den Kreuznacher Kickers

Von Florian Unckrich

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 sicherte sich Kellerkind SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II zuletzt wichtige Punkte. Zehn Zähler gab es aus den vergangenen fünf Spielen, darunter war am Mittwoch das 4:0 über den TuS Waldböckelheim II. Am Sonntag empfängt die Fürfelder Zweitvertretung nun den FC Schmittweiler-Callbach II, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist.