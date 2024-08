Plus Kreis Bad Kreuznach

Topspiel in Ebernburg: Disibodenbergs Trainer Baum will Favorit Bavaria ärgern

Von Florian Unckrich

i Wenn Florian Heeg und die SG Weinsheim II (schwarze Trikots) auflaufen, fallen viele Tore. Auch gegen den TSV Hargesheim II? Ole Niebergall und sein VfL Sponheim empfangen den VfL Rüdesheim II. Foto: Edgar Daudistel

Im Schatten des Rotenfelses steigt am Sonntag das Topspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die SG Disibodenberg ist in Ebernburg zu Gast und fordert den FC Bavaria heraus. „Das wird ein richtungsweisendes Spiel“, sagt SG-Trainer Daniel Baum und fährt fort: „Wenn man in so einer engen Liga Punkte liegen lässt, speziell im direkten Duell gegen eine Spitzenmannschaft, braucht man nicht oben anzugreifen.“