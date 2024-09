Plus Kreis Bad Kreuznach

Topspiel am nächsten Samstag: SG Nordpfalz und die Bavaria sind bereit

Von Florian Tuschner

i Da geht es zum Spitzenspiel, scheint der Spieler der SG Nordpfalz (rotes Trikot) anzuzeigen. Im Duell mit der SG Disibodenberg versetzt er mit seinem Schuss gleich zwei Gegenspieler. Foto: Michael Ottenbreit

Die Generalproben sind geglückt: Die SG Nordpfalz (5:2 gegen die SG Disibodenberg) und der FC Bavaria Ebernburg (4:2 in Hochstetten) haben in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gewonnen. Und so steht dem packenden Spitzenspiel und Duell der beiden einzigen Mannschaften ohne Verlustpunkte am Samstag in Feilbingert nichts mehr entgegen.