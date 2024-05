Plus Kreis Birkenfeld

Thorben Heß schießt den TuS Mörschied II in die Aufstiegsspiele – TuS Tiefenstein rettet sich

Von Malin Franke

i Heiko Faller (rechts), hat den TuS Mörschied II in die Aufstiegsspiele zur A-Klasse geführt. Foto: Hähn Joachim

Die zweite Mannschaft des TuS Mörschied hat in der B-Klasse Birkenfeld 1 dem Druck standgehalten und mit einem 1:0-Sieg beim SV Stipshausen die Aufstiegsspiele zur A-Klasse erreicht. Dort trifft sie auf den VfL Weierbach. Das Hinspiel steigt schon am Freitag in Weierbach.