Plus Kreis Birkenfeld SV Stipshausen geht gern Risiko und will nicht nur Langholz bolzen: B-Klasse startet in Allenbach Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Obwohl die B-Klasse Birkenfeld 1 nur aus 13 Mannschaften besteht, gilt sie als die stärkere der beiden B-Klasse-Staffeln des Kreises. Drei Absteiger aus der A-Klasse und ambitionierte Mannschaften, die schon in der vergangenen Saison um den Aufstieg mitgemischt haben, machen die Liga zum Sammelbecken von Aufstiegsanwärtern. In Allenbach fällt am heutigen Samstag der Startschuss dieser Spielklasse. Lesezeit: 2 Minuten

Die Spvgg Hochwald gehört zu den angesprochenen Aufstiegsanwärtern, und sie will am heutigen Samstag (17 Uhr) diesem Anspruch auch gleich gerecht werden und im Heimspiel in Allenbach gegen den SV Stipshausen die ersten Punkte einsammeln. Personelle Probleme haben die Gastgeber diesmal nicht. Anders als am vergangenen Wochenende, als sie auf ...