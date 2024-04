Plus Kreis Birkenfeld

SV Göttschied und SG Niederhambach/Schwollen gewinnen Derbys – Drei Zeitstrafen in Göttschied

Von Sascha Nicolay

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die SG Niederhambach/Schwollen und der SV Göttschied haben ihre Derbys in den B-Klsse-Staffeln an Ostern gewonnen. Göttschied rang den TuS Hintertiefenbach in Staffel 1 nieder, Niederhambach bezwang in Staffel 2 den TuS Niederbrombach.