Plus Leisel Spvgg Wildenburg II greift erstmals ein: Zweites Spiel der B-Klasse-Aufstiegsrunde steigt in Leisel i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-B-Klasse stehen sich am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr) die zweiten Mannschaften der Spvgg Wildenburg und des SV Buhlenberg gegenüber. Für die Buhlenberger ist es bereits der zweite Auftritt dieser Runde, die die drei Zweitplatzierten der abgelaufenen C-Klasse-Saison austragen. Lesezeit: 1 Minute

Ein Sieg ist allerdings Pflicht, wenn das SVB-Team im Rennen um den Sprung in die B-Klasse bleiben will. Bei seinem ersten Auftritt am Sonntag in Schauren zog der Zweite der C-Klasse Birkenfeld 3 gegen den TuS Leisel mit 1:2 den Kürzeren. Die Leiseler können nun – unabhängig vom Ausgang der Partie ...