Plus Kreis Bad Kreuznach Siegesserie hält: Björn Gillmann erlöst die SG Nordpfalz in der siebten Minute der Nachspielzeit Von Florian Tuschner Bavaria Ebernburg und die SG Nordpfalz bleiben in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 auf Kurs. Beide fuhren im dritten Spiel den dritten Sieg ein, die Nordpfälzer allerdings erst spät. Lesezeit: 2 Minuten

TuS Waldböckelheim II - FC Martinstein 1:1 (0:1). „Im Grunde hatten wir das Spiel im Griff“, sagte TuS-Trainer Simon Schmidt und fügte an: „Wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, in der ersten Hälfte ein Tor zu erzielen. Durch einen Abwehrfehler sind wir dann in Rückstand geraten. Den Rest vom ...