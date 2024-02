Plus Kreis Bad Kreuznach Sieg im Spitzenspiel: TuS Winzenheim bringt Dreier in Unterzahl über die Zeit Dem TuS Winzenheim ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 gelungen. Das Team von Trainer Ercan Ürün gewann das Spitzenspiel gegen die SG Gräfenbachtal mit 2:0. Im Kampf um den zweiten Rang musste die SG Nordpfalz einen überraschenden Rückschlag einstecken, das Team unterlag bei den Kreuznacher Kickers. Von Florian Tuschner

TuS Winzenheim - SG Gräfenbachtal 2:0 (2:0). Ahmet Sayim brachte die Hausherren im Spitzenspiel in der 18. Minute per Traum-Freistoß in den Winkel auf die Siegerstraße. Kurz darauf erhöhte Aleksandre Kitia (22.) ebenfalls sehenswert auf 2:0 und sicherte somit den Dreier für seine Mannschaft. „In der zweiten Hälfte hatten wir ...