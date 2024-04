Seibersbach

SG Soonwald II: Sauer rettet einen Punkt

Nach sieben Niederlagen in Folge ist der SG Soonwald II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 mal wieder ein Teilerfolg gelungen. Das Schlusslicht erreichte in Seibersbach gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim II ein 2:2 (1:0). Erstmannschafts-Torjäger Francesco Förster (37.) brachte die SG in Führung, Johannes Graffe wendete mit einem Doppelpack (52., 72.) die Partie, doch Leon Sauer machte zwei Minuten vor dem Ende den Punktgewinn der Soonwälder perfekt.