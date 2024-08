Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Hochstetten: Spiel des Jahres gleich zu Beginn

Von Florian Unckrich

In der abgelaufenen Saison zählte die SG Hochstetten/Nußbaum lange zum engeren Favoritenkreis, ehe sich die Mannschaft von Chefcoach Christian Koch und seinem spielenden Co-Trainer Cenk Ceylan am Ende mit Rang sieben zufrieden geben musste. In der neuen Spielzeit will Koch in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 erst einmal kleine Brötchen backen.