Plus Kreis Bad Kreuznach SG Hochstetten: Koch bezeichnet Leistung seines Teams als „Arbeitsverweigerung“ Von Florian Tuschner Die SG Nordpfalz hat die Spitzenspiel-Niederlage gegen Bavaria Ebernburg gut verkraftet. Beim FC Martinstein gelang ein 7:1-Erfolg. Die Ebernburger, Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, zeigten sich gewohnt souverän. Lesezeit: 2 Minuten

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III - SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 0:6 (0:4). „Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden“, sagte SGM-Trainer Leon Skär und fügte an: „Spielerisch war das eine schwache Leistung von uns. Im Passspiel waren wir zu unpräzise, die Laufbereitschaft war zu gering, und auch in den Zweikämpfen kamen ...