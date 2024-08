Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Disibodenberg siegt deutlich: Trainer Baum vermisst Gegenwehr beim Kontrahenten

Von Florian Tuschner

Der Auftakt-Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 hatte es in sich. Die SG Nordpfalz und die SG Disibodenberg zeigten mit 6:0-Siegen, dass mit ihnen in dieser Spielzeit zu rechnen ist. Die SG Hochstetten/Nußbaum und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III gewannen ihre „Spiele des Jahres“ jeweils knapp, aber verdient. Kuriosum am Rande: Beide Meisenheimer Teams siegten mit dem gleichen Resultat beim Lokalrivalen, denn auch das Landesliga-Derby in Schmittweiler war 2:1 für die SGM ausgegangen.