Einen Einstand nach Maß feierte Maximilian Höhn. Er war in der Winterpause vom TuS Waldböckelheim zurück zur SG Disibodenberg gewechselt und traf bei seinem Debüt nach zwölf Minuten zum 1:0. Am Ende siegten die Gastgeber in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 mit 6:0 gegen die Kreuznacher Kickers.