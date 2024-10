Plus Region Nahe

Schiri verletzt sich in Oberhausen vor dem Anpfiff – Gästespieler leitet: Rhaunen siegt in Bergen

Von Malin Franke

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SG Perlbachtal ihre Tabellenführung ausgebaut. Neuer Zweiter ist vorläufig die SG Rhaunen/Bundenbach, die nun einen Zähler mehr auf dem Konto hat als die diesmal spielfreie Spvgg Hochwald, die jetzt schon zwei Partien weniger bestritten hat. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich die Hochwälder und die Rhaunener im Spitzenspiel in Allenbach gegenüber.