Plus Kreis Birkenfeld

Positive Stimmung beim SV Göttschied: Trainer Barletta lobt Torjäger Düwel: Dreier gegen SG Kirn II im Visier

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Fünf Mannschaften sind am zweiten Spieltag der B-Klasse Birkenfeld 1 spielfrei, und so finden dort am Wochenende gerade einmal vier Partien statt. Gar nur eine davon wird auch tatsächlich im Kreis Birkenfeld austragen. Dabei will der SV Göttschied am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II sein Punktekonto auf vier Zähler schrauben.