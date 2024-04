Plus Kreis Birkenfeld

Personalmisere macht nächsten SVW-Coup unwahrscheinlich: VfL Weierbach hofft auf Oberbrombacher Stolperer

Von Björn Peters

i Symbolbild Foto: Adobe Stock

In der B-Klasse Birkenfeld 2 sieht es an der Spitze recht eindeutig aus. Der TuS Oberbrombach liegt fünf Punkte vor dem VfL Weierbach, der wiederum neun Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten TuS Niederbrombach hat. Allerdings steht Oberbrombach am Sonntag (15 Uhr) eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim wiedererstarkten SV Weiersbach ins Haus.