Plus Kreis Birkenfeld Nachholspiele in der B-Klasse Birkenfeld 2: SG Rinzenberg jubelt spät Von Verena Müller-Baltes Nur zwei der drei in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 angesetzten Nachholpartien gingen über die Bühne. Das Spiel SG Unnertal gegen TuS Leisel wurde erneut verlegt. Beide wollen es am 20. November um 19 Uhr erneut versuchen. Lesezeit: 1 Minute

SC Birkenfeld II - SGH Rinzenberg 3:4 (2:3). Auf dem schwer bespielbaren Birkenfelder Hartplatz waren die Gäste in der ersten Hälfte überlegen. Hinten griffig in den Zweikämpfen, nach vorne mit langen Bällen – so gelang der SGH die Halbzeitführung. Kai Chmielewski (21.), Rico Heger (25.) und Ludwig Marhöfer (38.) trafen ...