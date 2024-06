Plus Leisel Michael Sauer lässt Buhlenberg II hoffen: Sieg gegen Wildenburg II – Dem TuS Leisel reicht Remis zum Aufstieg Von Sascha Nicolay i Gerade bei Standardsituationen war der SV Buhlenberg II (in rot) sehr gefährlich, aber Luca Thomas, der Torhüter der Spvgg Wildenburg II ließ sich nicht überraschen. Foto: Stefan Ding Der SV Buhlenberg II hat das zweite Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-B-Klasse für sich entschieden. Vor 220 Zuschauern in Leisel gewannen die Buhlenberger 1:0 gegen die Spvgg Wildenburg II. Lesezeit: 1 Minute

Der SV Buhlenberg II hat mit seinem Sieg seine eigene Hoffnung am Leben gehalten und zudem die Voraussetzung geschaffen, um die Spannung dieser Aufstiegsrunde auf die Spitze zu treiben. Denn einerseits steht fest, dass dem TuS Leisel beim dritten Spiel am Montag in Buhlenberg gegen Wildenburg II ein Unentschieden zum ...